Яценюк организует 4-й Киевский форум безопасности

Фонд Арсения ЯЦЕНЮКА «Открой Украину» начинает аккредитацию на 4-й Киевский форум безопасности (КФБ), который состоится 11-12 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Форум состоится в Киеве в гостинице «Интерконтиненталь» (улица Большая Житомирская, 2а). Аккредитация осуществляется по телефонам: 234-53-80, 235-52-98. Фонд оставляет за собой право отказать в аккредитации из-за ограниченного количества мест на мероприятии. Аккредитация завершится в 15.00 10 ноября. Регистрация аккредитованных журналистов на форуме начнется в 14.45.

В 15.30 состоится пресс-конференция участников форума.

Киевский форум безопасности начнется в 16.00.