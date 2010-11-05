Томенко говорит, что у Януковича завершают «тайный конкурс»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что в ближайшее время Администрация Президента Украины завершит тайный конкурс на замещение должности председателя КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он назвал довольно странной ситуацию, когда на протяжении длительного времени анонсируется назначение председателем КГГА сначала Александра ПОПОВА, а затем уже и других кандидатов, однако до сих пор, несмотря на принятие изменений к закону о статусе города Киева, такое назначение не состоялось.

Вице-спикер такую задержку с прогнозируемым назначением А.ПОПОВА он объясняет тем, что на сегодня главным условием победы в конкурсе на должность руководителя КГГА является «не способность обеспечить эффективное функционирование хозяйства города Киева, а гарантия победы этого кандидата от власти в целом и В.ЯНУКОВИЧА, в частности, на следующих выборах городского председателя».

«Я не буду называть разные известные фамилии, которые обсуждаются в качестве возможных кандидатов, способных победить на выборах Киевского городского председателя. Но уже сегодня очевидно, что в вопросе назначения председателя КГГА определяющей будет не хозяйственно-управленческая, а политически-избирательная мотивация», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его мнению, нынешняя команда А.ПОПОВА, которой ранее планировалось передать полномочия превратить Киев в город сторонников действующей власти, надеется, что сегодняшнее открытие эстакады на Московской площади Киева и презентация перспектив развития Киевского метрополитена и транспортной сети города до 2015 года, готовящиеся в лучших традициях советских мероприятий, смогут убедить Президента все же назначить на эту должность А.ПОПОВА.