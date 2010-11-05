Народная партия будет представлена в 20 облсоветах и в Севастополе

Народная партия, по предварительным результатам местных выборов, будет представлена в 20 областных советах и в Севастопольском городском совете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народной партии.

“Окончательные результаты местных выборов еще не объявлены, однако в соответствии с результатами параллельного подсчета уже можно говорить об определенных весомых достижениях Народной партии на выборах в областные советы”, - говорится в сообщении.

Так, Народная партия будет представлена в 20 областных и Севастопольском городском советах. В частности, наибольшее представительство в облсоветах выдвиженцы Народной партии получили в таких областях: Житомирская – 19 депутатов, Черкасская – 11, Кировоградская и Хмельницкая – по 10, Ивано-Франковская – 9. По 5-7 представителей от Народной партии будет в Винницком, Волынском, Николаевском, Одесском, Ривненском и Хмельницком областных советах. Представители партии также войдут в Запорожский, Киевский, Львовский, Полтавский, Сумской, Харьковский, Херсонский, Черновицкий и Черниговский областные и в Севастопольский городской советы.

“О росте поддержки Народной партии населением Ивано-Франковской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Харьковской, Сумской областей, а также Севастополя свидетельствует тот факт, что местные парторганизации увеличили свое представительство в соответствующих областных советах и в Севастопольском городском совете. Официальный подсчет голосов еще не завершен, но можно с уверенностью отметить, что общее количество представителей от Народной партии, избранных в облсоветы, составляет 110 человек. Это – более 4% от общего количества областных депутатов”, - отметили в пресс-службе.