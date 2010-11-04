В ПР отреагировали на критику США: пусть они у себя разбираются

Украина готова воспользоваться помощью США при подготовке Избирательного кодекса.

Об этом заявил в интервью УНИАН первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ, комментируя заявление правительства США по поводу местных выборов, которое распространило Посольство США в Украине.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что в этом заявлении Украине предлагается помощь при подготовке Избирательного кодекса. «Когда умные люди помогают, то мы должны эти рекомендации брать и использовать с учетом наших национальных интересов», - сказал он. М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что «мы не отказываемся от поддержки». При этом он отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ еще до выборов говорил о необходимости принятия такого кодекса.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, Избирательный кодекс нужен «не потому, что Америка сказала или Франция сказала», а для того, чтобы «уйти от порочной практики, когда законодательство подгоняют под конъюнктуру тех или иных выборов».

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что работа над кодексом ведется, «не ожидая, когда нам американцы или марсиане позвонят».

Комментируя заявление США по поводу того, что местные выборы не отвечали уровню открытости и честности, установленному последними президентскими выборами, М.ЧЕЧЕТОВ сказал, что «пусть они у себя разбираются». По его словам, в США сейчас тоже проходят выборы и там также много нарушений. «Пусть они у себя разбираются, из-за океана не так видно», - отметил он, при этом добавив, что наблюдатели, которые были в Украине, дали оценки, согласно которым «системных искажений воли избирателей не было», а были только технические проблемы.

Как сказал М.ЧЕЧЕТОВ, такие проблемы нужно решать в судах по каждому конкретному случаю.