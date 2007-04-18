Янукович соберет экстренное заседание Кабинета Министров

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил провести экстренное заседание Кабинета Министров для рассмотрения вопроса о деятельности правоохранительных органов в условиях политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня во время заседания правительства.

«Недопустимо, чтобы сотрудники правоохранительных органов принимали участие в этих мероприятиях. Они должны помнить о своей персональной ответственности перед законом. Ни МВД, ни СБУ, ни Генпрокуратура не должны заниматься политикой, они должны заниматься своими делами, следить за выполнением законов и не допускать правонарушений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер предложил рассмотреть на экстренном заседании Кабмина вопросы обеспечения прав человека, о выполнении норм демократии и украинского законодательства.

«Никаких указаний правоохранительным органам нельзя давать - кого задерживать, на кого возбуждать уголовные дела, а на кого не возбуждать уголовные дела», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.