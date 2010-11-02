"Батькивщина" призывает европейские институты обратить внимание на Харьков

«Батькивщина» призывает европейские институты, наблюдателей, которые остались еще в Украине, обратить внимание на события в Харькове, где власть приступила “к финальной стадии фальсификации выборов Харьковского городского председателя в пользу КЕРНЕСА”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины».

Как отмечают авторы заявления, лидер Харьковской областной организации «Батькивщины» Арсен АВАКОВ выиграл выборы согласно нескольким экзит-полам и согласно параллельному подсчету голосов. Однако, подчеркнули в «Батькивщине», это не помешало губернатору Харьковской области Михаилу ДОБКИНУ незаконно взять на себя функцию территориальной избирательной комиссии и так же незаконно провозгласить победителем Геннадия КЕРНЕСА.

“Это лишний раз иллюстрирует, что ставленники ЯНУКОВИЧА в каждой области являются ключевыми фигурами в искажении волеизъявления избирателей в пользу Партии регионов”, - отметили в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, в Харькове губернатор М.ДОБКИН заявил, что, по данным подсчета всех протоколов с “мокрой печатью”, на выборах мэра победил кандидат от Партии регионов Г.КЕРНЕС, который опередил кандидата от «Батькивщины» А.АВАКОВА на 2 тыс. 726 голосов.