Королевская о потребительской корзине: пленных немцев лучше кормили

Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ настаивает на ежегодном обновлении потребительской корзины, поскольку в войну «лучше кормили немецких военнопленных».

Об этом глава комитета заявила УНИАН, комментируя свой законопроект «О внесении измененй в Закон Украины «О прожиточном минимуме» относительно формирования потребительской корзины» (№7297).

Как сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, сегодняшняя потребкорзина установлена постановлением Кабмина от 2000 года. Согласно ей, украинцам в день предлагают съесть около 106 граммов хлеба, 10 граммов макаронных изделий, 5 граммов гречки, половину яйца (для работающих), 250 граммов картофеля, 5,5 граммов сала и 25 граммов колбасы. Как отметила глава комитета ВР, во время Великой Отечественной войны лучше кормили немецких военнопленных. «Унизительный набор, входящий в потребительскую корзину - это отношение власти к народу Украины, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это не стандарты 21 века – это стандарты военного времени. Очевидно, что их необходимо менять в срочном порядке. Сохранение старых стандартов – стимулирование бедности и сдерживающий фактор на пути социально-экономического развития страны».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, ключевая задача власти – создать самоподдерживающую систему, в которой население зарабатывает достаточно денег для жизни, тратит их внутри страны, а за счет этого развиваются производство, торговля и сектор услуг.

По ее словам, вместе с Хэллоуином закончилось и основное шоу в стране – местные выборы. «Зрелища закончились – нужно дать хлеба. Пора обратить внимание на грандиозный обман в масштабах целой страны – на честность формирования потребительской корзины и прожиточного минимума, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Мы предлагаем экономическое решение политического вопроса. Потребительская корзина, прожиточный минимум и минимальная зарплата не должны формироваться по остаточному принципу после бюджетного дерибана. Необходимо показать конкретный набор товаров и услуг, который должен быть способен купить любой гражданин нашей страны».

В своем законопроекте Н.КОРОЛЕВСКАЯ предлагает ежегодно обновлять потребительскую корзину и утверждать ее законом, закладывать в список реальные потребности человека, учитывая лекарства и медицинское обслуживание, рассчитывать индекс потребительских трат отдельно для пенсионеров и других возрастных групп, а также закладывать в потребительскую корзину «пакет развития» - расходы, направленные на образование для детей от 6 до 18 лет.

«Мы должны строить общество потребления, а не общество выживания. Ключевая задача власти – создать самоподдерживающую систему, в которой население зарабатывает достаточно денег для жизни, тратит их внутри страны, а за счет этого развиваются производство, торговля и сектор услуг», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О прожиточном минимуме», потребительская корзина должна определяться не реже одного раза в пять лет. Прожиточный минимум украинца с 1 октября составляет 861 грн, минимальная зарплата в Украине – 907 грн. По оценкам экспертов, реальная стоимость потребительской корзины среднего украинца 2009 году составила не менее 1600 грн. в месяц на одного трудоспособного человека.