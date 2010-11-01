Григорий Омельченко отказался от партийных погонов

Министерство юстиции получило обращение председателя Партии правозащиты Григория ОМЕЛЬЧЕНКО о составлении им полномочий руководителя партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, полномочия сложены на основании лично поданного заявления.

Министерство юстиции приняло к сведению сообщение, и изъяло запись о Г.ОМЕЛЬЧЕНКО как председателе Партии правозащиты из Реестра политических партий Украины.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО было избрано лидером Партии правозащиты вместо Павла ЧЕРНЫША решением VII внеочередного партсъезда, который состоялся 10 января 2010 года.

Партия правозащиты была зарегистрирована в Министерстве юстиции 8 июня 2001 года и внесена в Реестр политических партий под №88.