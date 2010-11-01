Грач ожидает к понедельнику «протрезвления» в Компартии
13:55, 01 ноября 2010Политика
3279 0
Он сам уже осознал...
Народный депутат от Коммунистической партии Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ убежден, что рано или поздно фракция КПУ покинет провластное большинство в парламенте.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского рескома КПУ.
"Я думаю, что до понедельника многие из моих коллег по партии протрезвеют...", - цитирует Л.ГРАЧА пресс-служба партии.
По его словам, КПУ нечего делать в коалиции.
Народный депутат выразил уверенность в том, что "она (фракция Коммунистической партии - УНИАН) выйдет из коалиции".
Ранее Л.ГРАЧ заявил о выходе из состава коалиции, поскольку, по его словам, "осознал грабительский курс власти".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter