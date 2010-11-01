Во Львове глава избиркома попал в больницу

Во Львове госпитализирован председатель одной из участковых комиссий.

Об этом, как сообщает Zaxid.net, сказал координатор Гражданской ассамблеи Львовской области Виталий ИЛИК.

По его словам, инцидент произошел на участке №254 в Шевченковском районе Львова.

Он подчеркнул, что вынужденное отсутствие председателя остановило работу комиссии, поскольку никто из руководства "не хочет брать на себя ответственность" за дальнейшую работу комиссии, - добавил В.ИЛИК.