Во Львове глава избиркома попал в больницу
08:56, 01 ноября 2010Политика
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Работа комиссии остановилась
Во Львове госпитализирован председатель одной из участковых комиссий.
Об этом, как сообщает Zaxid.net, сказал координатор Гражданской ассамблеи Львовской области Виталий ИЛИК.
По его словам, инцидент произошел на участке №254 в Шевченковском районе Львова.
Он подчеркнул, что вынужденное отсутствие председателя остановило работу комиссии, поскольку никто из руководства "не хочет брать на себя ответственность" за дальнейшую работу комиссии, - добавил В.ИЛИК.
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