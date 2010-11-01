Народная партия требует признать недействительными выборы в Нежине

Народная партия требует в Нежине Черниговской области признать недействительными выборы по одномандатным избирательным округам №3 и №4 по выборам депутатов областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции представитель Народной партии Сергей ЧЕПИГА.

По его словам, Народная партия подала соответствующую жалобу в областную территориальную избирательную комиссию.

Руководитель пресс-службы областной организации Народной партии Юлия НАЙДА озвучила соответствующее заявление. Она отметила, что в Нежине на семи избирательных участках (что составляет свыше 10% их общего количества) избирательные бюллетени содержат ошибки. В частности, рядом с фамилией кандидата от Народной партии Валерия ЯКУБЫ напечатано «не поддерживаю ни одного кандидата», а в бюллетенях по округу №3 содержатся фамилии кандидатов, которые зарегистрированы по округу №4, и наоборот.

«Это является основанием для признания бюллетеней недействительными. Считаем необходимым признать выборы по одномандатным мажоритарным избирательным округам по выборам депутатов Черниговского областного совета №3 и №4 недействительными», - подытожил Ю.НАЙДА.