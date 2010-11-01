Экзит-пол: в Харькове Аваков на 4-5% опережает Кернеса
Опрос проводил Институт перспектив города
Кандидат на должность Харьковского городского председателя, председатель Харьковской областной организации «ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ лидирует на выборах мэра города.
Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты экзит-пола, который провел Институт перспектив города, обнародованы на сайте областной организации партии «Батькивщина».
По данным исследования, А.АВАКОВ набрал 25,7% голосов.
Кандидат на должность мэра от Партии регионов, и.о. городского председателя Геннадий КЕРНЕС, в соответствии с опросом, набирает 21,2% голосов избирателей.
За Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ (КПУ) готовы были проголосовать 10,7%, Андрея БЕЛОГРИЩЕНКО – 3,0%. Дали ответ, что проголосовали за другого кандидата 3,1% опрошенных, против всех – 7,3%, а 29,0% - отказались от ответа на данный вопрос.
Если же за 100% принять количество харьковчан, которые согласились ответить на вопрос о своем выборе (71% общего числа опрошенных), то результаты таковы: А.АВАКОВ – 36,2%, Г.КЕРНЕС – 29,8%, А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 15,0%, А.БЕЛОГРИЩЕНКО – 4,2%. За другого кандидата проголосовали 4,5% респондентов, против всех – 10,3%.
Как сообщал УНИАН, по результатам экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии «Единый Центр», на выборах мэра Харькова А.АВАКОВ набрал 34,7% голосов избирателей, Г.КЕРНЕС - 30,9%.