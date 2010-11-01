Экзит-пол: в Харькове Аваков на 4-5% опережает Кернеса

Кандидат на должность Харьковского городского председателя, председатель Харьковской областной организации «ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ лидирует на выборах мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты экзит-пола, который провел Институт перспектив города, обнародованы на сайте областной организации партии «Батькивщина».

По данным исследования, А.АВАКОВ набрал 25,7% голосов.

Кандидат на должность мэра от Партии регионов, и.о. городского председателя Геннадий КЕРНЕС, в соответствии с опросом, набирает 21,2% голосов избирателей.

За Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ (КПУ) готовы были проголосовать 10,7%, Андрея БЕЛОГРИЩЕНКО – 3,0%. Дали ответ, что проголосовали за другого кандидата 3,1% опрошенных, против всех – 7,3%, а 29,0% - отказались от ответа на данный вопрос.

Если же за 100% принять количество харьковчан, которые согласились ответить на вопрос о своем выборе (71% общего числа опрошенных), то результаты таковы: А.АВАКОВ – 36,2%, Г.КЕРНЕС – 29,8%, А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 15,0%, А.БЕЛОГРИЩЕНКО – 4,2%. За другого кандидата проголосовали 4,5% респондентов, против всех – 10,3%.

Как сообщал УНИАН, по результатам экзит-пола компании GFK, проведенного по заказу партии «Единый Центр», на выборах мэра Харькова А.АВАКОВ набрал 34,7% голосов избирателей, Г.КЕРНЕС - 30,9%.