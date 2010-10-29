Милиция не дала предпринимателям сжечь проект Налогового кодекса

Милиция помешала предпринимателям провести возле Верховной Рады акцию протеста против принятия нового Налогового кодекса, во время которой они планировали сжечь макет кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Комитета защиты предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН.

«Это была одна из многих акций, потому что сегодня по всей Украине под облгосадминистрациями мы проводили сжигание проекта Налогового кодекса, а в Киеве - под Верховной Радой», - сказала О.ПРОДАН.

Она отметила, акция проводилась, чтобы показать власти, что предприниматели объединены, координируются и готовы по всей Украине выступать против принятия Налогового кодекса в редакции, предложенной правительством.

Кроме того, О.ПРОДАН сообщила, что на 4 ноября, когда парламент будет рассматривать проект Налогового кодекса, предприниматели также намерены провести акции протеста.

«Мы, таким образом, хотим привлечь внимание (власти). На 4 число мы приглашаем всех предпринимателей принять участие в акции. Можно приехать самому, а можно закрыть свой бизнес на 4 число на один день», - подчеркнула О.ПРОДАН.

Вместе с тем она сообщила, что сегодня возле Верховной Рады милиция помешала участникам акции провести запланированное символическое сожжение проекта Налогового кодекса.

«Нам кодекс милиция не дала сжечь. Мы привезли большой мусорный бак, облили (зажигательной смесью – УНИАН) налоговый кодекс. Мы показали, где ему место. Но мы потом его сразу затушили. У нас были огнетушители. То есть это то, что нужно сегодня сделать в обществе, потому что принятие этого Налогового кодекса, как минимум, приведет к коллапсу внутри бизнеса», - подчеркнула О.ПРОДАН.

По ее словам, милиция обступила место, где участники акции пытались сжечь макет кодекса, и в связи с этим им не удалось осуществить свои намерения.

В то же время О.ПРОДАН отметила, что в других городах, в частности в Донецке, предпринимателям удалось провести акцию в полном объеме.