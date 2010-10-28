Регионалы жалуются, что оппозиция «вешает» на них фальшивые бюллетени

Никакого отношения к изготовлению каких-либо фальшивых бюллетеней Партия регионов не имеет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО.

По ее словам, недавно поступила информация, что 27 октября в 21.40 группа лиц, среди которых, в частности, народные депутаты Александр ГУДЫМА и Степан КУРПИЛЬ (фракция БЮТ), Владимир ВЬЯЗИВСКИЙ и Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС) вошли в типографию Государственной налоговой администрации во Львове, мотивируя это тем, что якобы там печатаются фальшивые бюллетени.

Е.БОНДАРЕНКО заявляет, что там ничего не было найдено, станки не работали.

По ее словам, этот факт свидетельствует о том, что «сейчас ведутся активные попытки создать видимость того, что власть пытается печатать фальшивые бюллетени и таким образом пытается сфабриковать результаты выборов».

Е.БОНДАРЕНКО отметила, что Партия регионов к печатанию фальшивых бюллетеней не имеет никакого отношения. По ее словам, «вся эта ситуация является примером того, когда кричат «волки-волки», а в действительности за этим ничего нет».

Как сказала Е.БОНДАРЕНКО, юридический департамент Партии регионов зафиксировал 607 нарушений избирательного законодательства (на предыдущей пресс-конференции депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО говорил, что таких нарушений зафиксировано более 800 – УНИАН).

По ее словам, лидерами по неправомерным действиям членов избирательных комиссий являются Волынская, Кировоградская области и Крым.

Е.БОНДАРЕНКО подчеркнула, что лидерами нарушений по срокам распространения предвыборной агитации являются Запорожская и Николаевская области.

Е.БОНДАРЕНКО также привела пример «подкупа в городе Нетешин кандидатом от партии «Батькивщина» в одномандатном мажоритарном округе №14», который «покрасил подъезды, произвел ремонт детской площадки и скамеек силами коммунального предприятия, руководителем которого он является».

Также, по ее словам, в Одесской области зафиксирован случай денежного подкупа представителем СПУ, но при этом не уточнила, о какой сумме идет речь.

Как сказала Е.БОНДАРЕНКО, кандидаты от политических сил одновременно баллотируются и по спискам партий, и в мажоритарных округах, что является нарушением законодательства.

По ее словам, есть случаи, когда кандидаты баллотируются по спискам какой-то политической силы, в то же время имеют партийный билет совсем другой политической силы.

Народный депутат Ю.МИРОШНИЧЕНКО на пресс-конференции отметил, что в целом выборы в местные советы проходят «довольно спокойно». «С правовой точки зрения, эти выборы являются полностью демократическими и проходят в рамках законодательства Украины», - сказал он и отметил, что нет оснований говорить «об умышленном системном применении административного ресурса».