Кармазин просит коалицию не смешить людей

Председатель Партии защитников Отчизны Юрий КАРМАЗИН одобряет указ Президента о роспуске Верховной Рады, но призывает Виктора ЮЩЕНКО приостановить документ на 3-4 недели с целью получения решения Конституционного Суда и для надлежащей подготовки выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«К сожалению, очень поздно господин Президент применил свои полномочия, но хорошо, что применил», - сказал Ю.КАРМАЗИН, добавив при этом, что со стороны Президента это был «хороший, но крайний шаг».

В то же время Ю.КАРМАЗИН от имени партии, которую он возглавляет, просит Президента приостановить действие своего указа на 3-4 недели, чтобы Конституционный Суд смог дать толкование этому документу.

Вместе с тем, по словам Ю.КАРМАЗИНА, сначала КС должен дать ответ о конституционности политреформы, императивного мандата, закона о Кабинете Министров, а затем указа Президента о роспуске парламента.

По убеждению Ю.КАРМАЗИНА, именно этот указ является следствием принятия предыдущих законов.

Комментируя ход событий, которые после указа Президента о роспуске ВР происходят в Украине, Ю.КАРМАЗИН выразил удивление попыткам ВР взять на себя полномочия освобождать и назначать членов Центральной избирательной комиссии. По его убеждению, «это также является примером узурпации власти со стороны Верховной Рады».

Между тем Ю.КАРМАЗИН считает, что сегодня Президент должен для установления равновесия между политическими силами сделать «не только правовой, но и политически-правовой шаг - приостановить действие своего указа».

Также Ю.КАРМАЗИН обратился к оппозиционным силам с призывом вернуться в сессионный зал парламента, поскольку только так, по его убеждению, можно отстоять интересы избирателей.

Что же касается переговоров, которые Президент неоднократно предлагал продолжить коалиции и главе правительства, то, по мнению Ю.КАРМАЗИНА, такого рода переговоры (о преодолении политического кризиса) нужно вести в формате не только Президент-коалиция; Президент-оппозиция, но и Президент-внепарламентские политические силы. «Так мы увидим, что система противовесов и система кризиса будет преодолена», - сказал Ю.КАРМАЗИН.

В то же время, обращаясь к представителям коалиции, Ю.КАРМАЗИН призвал: «Давайте прекращать эти дискуссии в центре Киева, они просто смешат людей».

Отвечая на вопрос журналистов, Ю.КАРМАЗИН отметил, что возглавляемая им политическая сила обязательно будет принимать участие в избирательном процессе. Он не исключает, что Партия защитников Отчизны может идти на выборы как самостоятельно, так и в блоке с другими демократическими политическими силами, если найдутся «точки соприкосновения».

В то же время Ю.КАРМАЗИН считает целесообразным, чтобы дата внеочередных парламентских выборов была перенесена на конец июня - начало июля с целью нормальной подготовки к выборам.