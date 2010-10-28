Яценюк сомневается, что 180 тысяч «лишних» бюллетеней - брак

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что выявленные в Ивано-Франковской типографии «лишние» бюллетени не были напечатаны в рамках погрешности на техническую нехватку, а предназначались для фальсификации выборов.

Об этом он сказал в интервью украинской службе Би-Би-Си, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, против версии, что эти более чем 180 тысяч бюллетеней якобы были технической нехваткой, свидетельствует торопливость, с которой они были уничтожены. По его словам, эти бюллетени должны были бы служить вещественным доказательством.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что в рамках технической погрешности на нехватку речь может идти о 1% общего количества. “Но не 10% и тем более не 20% бюллетеней”, - добавил он.

По его словам, “если посмотреть на общее количество избирателей по Ивано-Франковской области, принять во внимание реальную явку, то, в принципе, было напечатано бюллетеней на 20-25% больше”. “Поэтому речь не идет о каких-то технических вещах. И хотелось бы разобраться, кто в этом был заинтересован, пройтись полностью по всем - начиная с заказчиков и заканчивая исполнителями», - подчеркнул лидер партии.

А.ЯЦЕНЮК надеется, что эта история будет «очень серьезным как уроком, так и вызовом в целом для власти». «После такой реакции прокуратуры, которую мы получили по Ивано-Франковску, я думаю, что в других областях, даже если и напечатали (фальшивые бюллетени), то уже сожгли», - добавил лидер партии «Фронт Змін».

В пресс-службе партии «Фронт Змін» напомнили, что А.ЯЦЕНЮК на днях обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с требованием срочно расследовать дело о выявлении свыше 180 тысяч фальшивых избирательных бюллетеней в Ивано-Франковской типографии «Кубекс».

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Ивано-Франковске выявлены почти 200 тысяч лишних бюллетеней на выборы в местные органы власти. Избирательные бюллетени были выявлены в Ивано-Франковске в помещении типографии "Кубекс”.

Глава Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии Олег ПИЛИПЮК заявил, что эти бюллетени являются технической нехваткой.

По его словам, члены областной избирательной комиссии составили акт о выявленных избытках и технологических отходах бюллетеней и уничтожили около 190 тыс. технически испорченных бланков: свыше 111 тысяч по многомандатному избирательному округу и 80 тысяч бюллетеней по мажоритарным избирательным округам.