Международный наблюдатель подыгрывает одному из кандидатов?

На теме печати фальшивых бюллетеней спекулируют не только представители оппозиции, но и власти.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексея ГОЛОБУЦКОГО по поводу многочисленных заявлений о массовой печати неучтенных избирательных бюллетеней в ряде регионов Украины.

Он отметил, что тема фальсификации выборов путем печати лишних бюллетеней, став «топовой» на исходе избирательной гонки, все чаще доводится до стадии фарса.

«Первые заявления о неучтенных бюллетенях привели к возмущениям участников предвыборной гонки и началу процессов по расследованию фактов появления этих бюллетеней. Так было в Харькове. Однако ажиотаж вокруг этой темы начал спадать, как только была проведена калькуляция, в ходе которой выяснилось, что называемые оппозицией 12 тысяч бюллетеней составляют не более 0,5% голосов. В Одессе, очевидно, решили пойти дальше. Здесь называют цифру до 250 тысяч бюллетеней. Причем, подано это таким образом, что информация появилась не из оппозиционного лагеря, а из команды нынешнего мэра Эдуарда ГУРВИЦА. Однако верхом цинизма стали заявления на сей счет со стороны иностранного наблюдателя – Брайана МЕФФОРДА, который еще 2 года назад вручал ГУРВИЦУ звание «Герой демократии», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, подобная тактика привела к профанации института демократии и стала следствием активного подключения к кампании Э.ГУРВИЦА иностранных и ряда отечественных политтехнологов, позиционирующих себя как кризисные менеджеры.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Комитета «За открытую демократию» Б.МЕФФОРД по результатам проведенной оценки предвыборной ситуации в Одессе заявил, что по заказу городской территориальной избирательной комиссии в Одессе отпечатано 1 миллион избирательных бюллетеней, «что более чем на четверть миллиона превышает количество избирателей Одессы».