Адвокат Жовтяка разгадал ухищрения Секретариата

Решение Верховного Суда о восстановлении в должности председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА фактически саботируется благодаря использованию бюрократической волокиты.

Такое мнение высказал агентству УНИАН адвокат Є.ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО.

Решение Верховного Суда, как известно, является окончательным и обжалованию не подлежит, напомнил адвокат. Поэтому, сказал он, президентская сторона не может откровенно игнорировать его. «Но, в то же время, Секретариат Президента умело пользуется законодательной неурегулированностью процедуры вручения сторонам решения суда», - убежден С.БОЙКО.

В частности, напомнил адвокат, после вынесения Верховным Судом решения 13 марта определенное время президентская сторона игнорировала этот вердикт, ссылаясь на то, что заключения коллегии Судебной палаты по административным делам ВС не оформлены официальным постановлением. Однако, сообщил С.БОЙКО, наконец, с соблюдением всех необходимых процедур такое постановление было изготовлено. «Заметьте, это было сделано еще на позапрошлой неделе. Нами получена копия документа, и никаких оснований сомневаться в легитимности этого документа нет», - сказал адвокат.

Однако Секретариат Президента, отметил С.БОЙКО, продолжает игнорировать решение ВС, ссылаясь на то, что, в отличие от истца, они до сих пор не получили постановления в официальном порядке. «Я не могу объяснить, почему Верховный Суд, предоставив официальное решение одной стороне, не может также оперативно сообщить его другой стороне. Но, к сожалению, законодательство четко не определяет сроки, когда это должно быть сделано. И президентский Секретариат использует именно это обстоятельство», - сказал С.БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в Верховном Суде, они пока не отправили в Секретариат Президента официальным путем постановление Суда, это будет сделано в ближайшее время.

В Секретариате Президента УНИАН подтвердили, что постановление ВС пока не получено. По словам заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА, здесь ожидают, что решение суда о восстановлении в должности Е.ЖОВТЯКА уже в ближайшее время поступит. “Я знаю, что оно (постановление – УНИАН) подписано и направлено (в СП - УНИАН)”. “Если постановление поступит, сразу будет подписан указ Президента. В тот же день”, - сказал он, отказавшись однако уточнить содержание указа и сославшись на то, что решение должен принимать Президент.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК обратился с иском в суд.

13 марта 2007 года Верховный Суд Украины по завершении продолжительной судебной процедуры оставил в силе решение низших судебных инстанций, которыми Е.ЖОВТЯК был восстановлен в должности. ВС пришел к заключению, что при освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности губернатора Президент нарушил ст.19 Конституции Украины, Закон «О местных государственных администрациях» (ст.9 закону) и Закон «О государственной службе» (ст.30 закона).

После этого Президент В.ЮЩЕНКО и руководящие работники Секретариата Президента неоднократно заявляли о готовности исполнить решение суда, но лишь после его официального получения. В частности, на своей пресс-конференции 23 марта В.ЮЩЕНКО заявил, что поступит по закону в ситуации, которая сложилась после решения Верховного Суда. “Президент будет поступать исключительно по закону в этой ситуации”, - сказал он. В тот же день глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сообщил на брифинге, что СП решит вопрос, касающийся Е.ЖОВТЯКА, как только получит решение Верховного Суда Украины. «Когда посмотрим, что написано в решении, тогда соответствующее предложение Президенту Секретариат предоставит», - сказал В.БАЛОГА. «Как только решение поступит, мы снимем эту проблему», - добавил он.