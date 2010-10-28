Во Львове сняли с регистрации кандидатов-клонов от Батькивщины
11:16, 28 октября 2010Политика
1843 0
Вечером 27 октября на заседании Львовской областной территориальной избирательной комиссии были сняты с регистрации нелегитимные списки ВО «Батькивщина», поданные народным депутатом Иваном ДЕНЬКОВИЧЕМ, который четыре месяца назад был исключен из партии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной партийной организации «Батькивщины».
Решением ТИК сняты с регистрации кандидаты во многомандатном и одномандатном избирательных округах.
Накануне делегаты областной конференции «Батькивщины» единогласно отозвали всех кандидатов фальшивых списков во Львовский областной совет. На конференции присутствовал представитель Львовской областной ТИК, говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter