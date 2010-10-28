Во Львове сняли с регистрации кандидатов-клонов от Батькивщины

Вечером 27 октября на заседании Львовской областной территориальной избирательной комиссии были сняты с регистрации нелегитимные списки ВО «Батькивщина», поданные народным депутатом Иваном ДЕНЬКОВИЧЕМ, который четыре месяца назад был исключен из партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной партийной организации «Батькивщины».

Решением ТИК сняты с регистрации кандидаты во многомандатном и одномандатном избирательных округах.

Накануне делегаты областной конференции «Батькивщины» единогласно отозвали всех кандидатов фальшивых списков во Львовский областной совет. На конференции присутствовал представитель Львовской областной ТИК, говорится в сообщении.