Азаров обещает «принципиальную реакцию» на каждое нарушение на выборах

На каждый случай нарушения конституционных прав граждан и участников избирательного процесса будет принципиальная реакция власти.

Об этом идет речь в заявлении премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, размещенном на официальном сайте правительства.

“С приближением выборов со стороны отдельных политических сил и общественных организаций все чаще звучат жалобы о давлении на кандидатов от оппозиционных партий со стороны власти на местах, о применении так называемого административного ресурса”, - говорится в заявлении.

Н.АЗАРОВ напоминает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже высказывался по поводу возможных нарушений во время подготовки к выборам.

“Он предупредил об абсолютной недопустимости каких-либо ограничений права граждан на свободное волеизъявление и о строгой ответственности перед законом должностных лиц, которые допускают нарушение конституционных прав и свобод людей”, - отметил Н.АЗАРОВ.

“Со своей стороны хочу заверить, что все случаи противозаконных действий, если такие будут в ходе подготовки к выборам в местные органы власти 31 октября этого года, будут безотлагательно рассмотрены. В случае их подтверждения последствия таких нарушений будут немедленно исправлены. У власти достаточно рычагов, чтобы ко дню голосования успеть устранить вероятные злоупотребления на местах и обеспечить всем участникам избирательного процесса равные возможности. Хочу еще раз со всей ответственностью заявить, что на каждый случай, в случае нарушений конституционных прав граждан и участников избирательного процесса, будет принципиальная реакция власти. Выборы 31 октября пройдут без нарушений, открыто и демократически”, - говорится в заявлении премьер-министра.