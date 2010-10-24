Лидер крымских комунистов считает позорным предложение "регионалов"

Лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает позорным подписывать меморандум о честных выборах, предложенный председателем Совета министров Крыма, главой организации Партии регионов в автономии Василием ДЖАРТЫ.

Об этом говорится в заявлении Л.ГРАЧА, переданном агентству УНИАН его пресс-секретарем Галиной МАМЫКО.

«О какой честности и прозрачности может вести речь тот, кто поставлен во главе крымской пирамиды черных технологий, построенных исключительно на лжи, подтасовке, фальсификации?.. Его обещание «не дадим сорвать честные выборы» расшифровывается с точностью до наоборот - не дадим обеспечить честность выборов. Провозглашенный ДЖАРТЫ «меморандум о честных выборах» - это наглый, циничный призыв согласиться с беспределом. Подписать «меморандум по-джартински» - значит, согласиться с состоявшимся беспределом», - заявил Л.ГРАЧ.

По его мнению, выборы, по сути, уже сфальсифицированы путем формирования избирательных комиссий, где большинство получили представители Партии регионов и их союзники.

Кроме того, Л.ГРАЧ считает, что Партия регионов борется с конкурентами нечестными методами.

«ДЖАРТЫ и «джартисты» из команды Президента под флагом Президента всю избирательную кампанию рейдерским путем расчищают Крым под захват земель, собственности. Из избирательной гонки через суды, аресты, административный нажим, психологическое и силовое давление выбиты многие десятки ключевых конкурентов, в первую очередь наиболее пострадали представители Компартии как той главной силы, которой наиболее боятся «регионалы». Именно поэтому сегодня, в том числе и против меня, развязана грязнейшая информационная война с использованием самых циничных, аморальных приемов, попыткой унизить, опорочить. И что, после этого ДЖАРТЫ хочет всем рассказывать басни, какой он честный?», - заявил Л.ГРАЧ.

По его словам, в Крыму уже сформирован координационный совет по обеспечению проведения честных выборов из целого ряда партий, чьи представители будут вести контроль за подсчетом голосов. «Пусть ДЖАРТЫ знает - мы по результатам выборов дадим бой, дойдем до всех международных инстанций», - пообещал Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, В.ДЖАРТЫ 22 октября предложил крымским руководителям партий, участвующих в местных выборах, подписать меморандум и подтвердить «обоюдные обязательства власти и партий соблюдать принципы равноправия и взаимоуважения всех субъектов избирательного процесса, проводить агитационную кампанию исключительно в соответствии с требованиями Конституции Украины и избирательного законодательства».