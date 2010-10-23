Тигипко: то, то Янукович делает для усиления своей власти - правильно

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО убежден, что стране нужна жесткая централизованная власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил вчера вечером в прямом эфире севастопольского телеканала «Бриз».

По его словам, в этом смысле он поддерживает произошедшее в Украине усиление президентской власти.

«То, что ЯНУКОВИЧ делает сегодня в качестве усиления своей президентской власти, несмотря на то, что это невыгодно мне, как лидеру партии, я считаю, что это правильно», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, «стране сегодня не хватает реформ. Мы боимся реформ, мы очень консервативная в этом отношении страна».

Но с другой стороны, отметил С.ТИГИПКО, «я уже как специалист, как экономист могу вам сказать: если мы сегодня получаем зарплату в 3-4 раза меньше, чем поляки, чехи, венгры, словаки, словенцы, то это только по одной простой причине - мы не провели либеральных реформ в экономике. И я также утверждаю, что в парламентской республике, там, где фракции, где партии, там провести реформы очень сложно. Нужна очень жесткая централизованная власть, которая будет делать в том числе и непопулярные вещи».