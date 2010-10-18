Адвокат: Пукача заставляют отказаться от следствия по Кучме и Литвину

Адвокат Алексея ПУКАЧА, обвиняемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Олег МУСИЕНКО подтверждает информацию отдельных СМИ о том, что его подзащитного принуждают к смене защиты.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По словам О.МУСИЕНКО, в период с 12 по 18 октября, вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса и Конституции, А.ПУКАЧА вывозили в Генеральную прокуратуру без адвоката и склоняли к отказу от нынешнего защитника.

По словам О.МУСИЕНКО, «беседы» с А.ПУКАЧЕМ лично проводил заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

При этом, как отмечает адвокат, А.ПУКАЧА пытались убедить в том, чтобы он отказался от проведения дополнительного расследования по делу с привлечением Леонида КУЧМЫ и Владимира ЛИТВИНА.

«Таким образом меня пытаются правдами и неправдами вывести из дела. Это способ отвести внимание общественности, так как при таком состоянии дела оно будет отправлено из суда на дорасследование», - сказал О.МУСИЕНКО.

В контексте сказанного адвокат подчеркнул, что А.ПУКАЧ солидарен с его позицией, то есть он, как и адвокат, настаивает на дорасследовании дела, в частности, что касается возможной причастности Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА к делу журналиста.

Также адвокат убежден, что в процессе дополнительного расследования следует допросить и бывших генпрокуроров Михаила ПОТЕБЕНЬКО и Святослава ПИСКУНА. В противном случае, убежден О.МУСИЕНКО, если все вышеуказанные юридические процедуры не будут выполнены, дело «просто похоронят».

«То есть, виновные просто не будут привлечены к ответственности», - добавил он.

Комментируя показания своего подзащитного, О.МУСИЕНКО сказал, что А.ПУКАЧ утверждает, что у него не было сговора с группой лиц, что ему сейчас вменяется. Также, как в случае совершения преступления, органы следствия не принимают во внимание и его чистосердечное раскаяние, и момент, который в юриспруденции называется как «эксцесс исполнителя».

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе завершается.

7 октября Верховный Суд Украины продлил до 8 декабря арест А.ПУКАЧА.