Консультации Президента, касающиеся коалиции, свидетельствуют, что Ющенко решил вернуть себе роль политического лидера

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что вчерашние политические консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, касающиеся формирования парламентской коалиции, с лидерами политических сил, прошедших в Верховную Раду, свидетельствуют, что В.ЮЩЕНКО решил вернуть себе роль политического лидера.

Такое мнение А.ЕРМОЛАЕВ высказал, комментируя агентству УНИАН факт вчерашних

встреч В.ЮЩЕНКО с первым номером списка “Нашей Украины”, премьер-министром

Юрием ЕХАНУРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, лидером СПУ Александром МОРОЗОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я думаю, что, даже говоря о том, что Президент дистанцируется, В.ЮЩЕНКО

сегодня будет бороться за возвращение себе статуса лидера коалиционных

переговоров и политического лидера переговорного процесса, потому что он за

эти два месяца увидел, что в действительности его бывшие соратники достаточно

цинично завоевывают в борьбе себе право лидеров на будущее. Если Президент

останется таким неудачником-рефери, то не исключено, что его бывшие соратники

просто будут играть на площадке новых лидеров”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

По мнению политолога, активизация позиции Президента в переговорном процессе

связана с тем, что “эти абсолютно бесплодные два месяца работы... просто

заставили В.ЮЩЕНКО вернуться к этому процессу в качестве модератора”.

При этом А.ЕРМОЛАЕВ отметил: “Что касается меня, то вчерашние переговоры не

принесли никакого практического результата. Главный итог – это возвращение

В.ЮЩЕНКО как модератора в переговорный процесс, и это очень важно”.

По словам политолога, В.ЮЩЕНКО в свое время прислушивался к советам своего

окружения и долгое время держался вне переговоров, хотя это была политическая

ошибка. «Президент все же должен был бы бороться за то, чтобы оставлять за

собой роль модератора коалиционных переговоров, подтверждая тем самым роль

политического лидера в коалиционных процессах, независимо от того, будет это

широкий, или узкий формат. Соответственно, как результат, в глазах многих

участников переговоров и в нейтральной среде – среди экспертов, политиков –

начало создаваться впечатление, что идет конкуренция за нового лидера, в

первую очередь, я имею в виду амбиции госпожи ТИМОШЕНКО, которая, претендуя на

должность премьера от «неопомаранчевой» коалиции, тем самым фактически делала

заявку на новое политическое лидерство. Я думаю, что просто Президент сделал

выводы», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Он добавил, что в свое время, когда Ю.ТИМОШЕНКО апеллировала к В.ЮЩЕНКО с

предложением возглавить переговоры, она была права и это действительно нужно

было делать. «Но не для того, чтобы благословлять тот формат, который

предлагал БЮТ, а для того, чтобы подтвердить собственное лидерство среди тех

сил, с которыми В.ЮЩЕНКО сотрудничал с 2000 года», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Что касается перспектив будущей коалиции, он высказал сомнение в том, что

сегодня возможен радикальный поворот и создание коалиции, например, в формате

“Наша Украина” – Партия регионов. Одной из причин этого А.ЕРМОЛАЕВ называет

то, что за время, когда в центре представители партий утратили возможности к

компромиссу, на местах есть много фактов образования коалиций на уровне

районных, городских, областных советов именно в формате тройки БЮТ-НУ-СПУ.

«Соответственно, сейчас сделать такой радикальный разворот, это значит

стимулировать внутренние кризисы в партиях и блоках”, - сказал политолог.

Другое дело, по его словам, вполне возможно, что подтверждение коалиционного

формата тройки при лидерстве В.ЮЩЕНКО позволит вернуться к теме большой

коалиции. “В любом случае, я думаю, что Президент, сейчас возвращая себе эту

роль политического лидерства, будет настаивать в первую очередь на формате

большой коалиции, скажем, по схеме “3+1”. Подтвердится ли это в конце мая –

пока сказать трудно, но сейчас вырисовывается сценарий: «тройка плюс один», -

считает А.ЕРМОЛАЕВ. В то же время, по его мнению, возможно, в течение лета

формат “3+1” будет неудачным и останется лишь “тройка”. “Но к этой идее будут

возвращаться осенью, скорее всего, в октябре”, - подчеркнул политолог.

По его мнению, скорее всего, о коалиции всё станет понятно ближе к двадцатым

числам мая.

Комментируя вчерашние слова В.ЯНУКОВИЧА о том, что в беседе с ним В.ЮЩЕНКО не

исключил возможности роспуска коалиции, если она будет неэффективной,

А.ЕРМОЛАЕВ отметил: “Я думаю, что в данном случае В.ЮЩЕНКО сказал В.ЯНУКОВИЧУ

то, что должен был сказать силе, с которой он хотел бы сохранить нормальные

отношения, но понимает, что проиграна тактика, причем проиграна по вине его

ближайших соратников, которые сыграли не в интересах Президента. И, желая

сегодня создать большую коалицию, видимо В.ЮЩЕНКО понимает, что это нереально

из тактического расклада сил. Возможно, именно это он имеет в виду, когда

говорит В.ЯНУКОВИЧУ о том, что будет момент, когда нужно будет возвращаться к

большой коалиции. Поэтому я и говорю об октябре, как о еще одной критической

точке после “неопомаранчевой” коалиции”.