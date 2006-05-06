В Запорожской области в шахте погиб 39-летний горняк

В Запорожской области в результате обвала в шахте

погиб 39-летний горняк. Как сообщили УНИАН в главном управлении МЧС в Запорожской области, несчастный случай произошел накануне в Днепрорудном в одной из шахт ОАО "Запорожский

железорудный комбинат.

"В 4 часа утра от дежурного диспетчера комбината поступило сообщение о том,

что на участке один на глубине 810 метров произошла авария: на

эксплуатационной шахте произошел обвал горной массы (приблизительно 20 тонн),

в результате чего погиб 39-летний горный мастер участка", сообщили в

управлении МЧС.

Тело погибшего подняли на поверхность спасатели Марганецкого

горно-спасательного отряда. Выяснением причин ЧП занимается специально

созданная комиссия.