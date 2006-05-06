В Запорожской области в шахте погиб 39-летний горняк
16:04, 06 мая 2006Политика
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В Запорожской области в результате обвала в шахте
погиб 39-летний горняк. Как сообщили УНИАН в главном управлении МЧС в Запорожской области, несчастный случай произошел накануне в Днепрорудном в одной из шахт ОАО "Запорожский
железорудный комбинат.
"В 4 часа утра от дежурного диспетчера комбината поступило сообщение о том,
что на участке один на глубине 810 метров произошла авария: на
эксплуатационной шахте произошел обвал горной массы (приблизительно 20 тонн),
в результате чего погиб 39-летний горный мастер участка", сообщили в
управлении МЧС.
Тело погибшего подняли на поверхность спасатели Марганецкого
горно-спасательного отряда. Выяснением причин ЧП занимается специально
созданная комиссия.
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