На должность мэра Тростянца баллотируется его двойник

В Тростянце Сумской области районная организации партии «Наша Украина» выдвинула кандидатом на должность городского председателя Юрия БОВУ, при этом действующего мэра Тростянца тоже зовут Юрий БОВА.

Как сообщил УНИАН руководитель сумской организации Комитета избирателей Украины Алексей ЗАХАРЧЕНКО, чтобы разделить с действующим городским председателем его рейтинг, кандидат от «Нашей Украины» перед подачей документов в территориальную избирательную комиссию – 1 октября – сменил паспортные данные. Раньше в его паспорте значилось: Александр СМЕТАНКО.

Ю.БОВА (А.СМЕТАНКО) – 1972 году рождения, имеет среднее специальное образование, по специальности – фельдшер, но в автобиографии написал, что работал «медицинской сестрой».

На вопрос местных журналистов он не смог объяснить, почему баллотируется в мэры города и что будет делать для развития Тростянца в случае своей победы.