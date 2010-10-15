У Тимошенко напомнили Януковичу, что о нем писали западные СМИ

Во всеукраинском объединении "Батьківщина" считают, что Партия регионов наносит вред международному имиджу Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы заместителя председателя партии "Батьківщини", экс-вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ по поводу заявления депутата-“регионала” Михаила ЧЕЧЕТОВА относительно попыток лидера ВО “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРИ "обмануть" западных политиков.

"После прихода к власти ЯНУКОВИЧА такие известные западные издания, как Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Presse, FT Deutschland, Associated Press, Reuters, Washington Post, Times, Guardian, Foreign Affairs и многие другие опубликовали статьи, содержащие критику действующей власти Украины. По мнению господина ЧЕЧЕТОВА – это "заказные статьи", - идет речь в комментарии.

В пресс-службе также отметили, что, обвиняя оппозицию в попытке "обмануть Запад", М.ЧЕЧЕТОВ фактически поставил под сомнение авторитет и репутацию ведущих западных политиков, намекая на их заангажированность из-за того, что они позволяют себе выражать обеспокоенность по поводу внутриполитической ситуации в Украине, а именно - относительно нарушения принципа верховенства права, возрождения цензуры, свертывания свободы прессы, манипулирования судебной системой для преследования политических оппонентов, попытки власти фальсифицировать местные выборы и лишить наибольшую оппозиционную партию Украины "Батьківщина" права принимать участие в них.

"Господин ЧЕЧЕТОВ имеет в виду канцлера Германия Ангелу МЕРКЕЛЬ, Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН, Президента Европейского парламента Ежи БУЗЕКА, Президента Европейской народной партии Вильфрида МАРТЕНСА и других? Не понравились господину ЧЕЧЕТОВУ и выводы Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно Украины, Резолюция ПАСЕ, Резолюция Европейской народной партии, выводы "Репортеров без границ", заявления Европейского Союза в рамках ОБСЕ, оценки "Трансперенси Интернешнл" и других увыажаемых международных организаций и "зарубежных политических сил с критикой власти", - говорится в комментарии.

В пресс-службе Г.НЕМЫРИ также обратили внимание на то, что в один день с заявлением М.ЧЕЧЕТОВА вице-президент США Дж. БАЙДЕН позвонил по телефону Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, чтобы напомнить о демократии и подчеркнуть важность свободных и справедливых выборов и свободы прессы. "Неужели господин ЧЕЧЕТОВ считает, что и этот звонок "заказала" оппозиция? Почему Партия регионов в лице господина ЧЕЧЕТОВА пытается дискредитировать самых влиятельных западных политиков и самых известных масс-медиа мира, нанося этим вред имиджу Украины?", - спрашивается в комментарии пресс-службы.

"Понятно, что Партии регионов ближе позиция заместителя президента НТКУ Валида АРФУША, который считает, что Первый национальный телевизионный канал должен освещать деятельность власти лишь в позитивном ключе и "обязательно должен быть провластным", и что его работа "прежде всего – не критиковать власть". Маленькая проблема есть в том, что такие "понятия" о свободе прессы не отвечают стандартам журналистики демократического мира", - подчеркивается в комментарии.

В пресс-службе Г.НЕМЫРИ уверены, что Партия регионов, которая позиционирует себя как защитник европейских стремлений Украины, и заявляет, что пытается улучшить отношения Украины с миром, "не может не понимать, какой вред такие безответственные заявления наносят нашему государству".

Как сообщал УНИАН, народный депутат, первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов М.ЧЕЧЕТОВ заявил, что БЮТ во главе с Юлией ТИМОШЕНКО в панике от аудита правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которое завершает авторитетная юридическая фирма Trout Cacheris.

По словам М.ЧЕЧЕТА, Ю.ТИМОШЕНКО поставила перед Г.НЕМЫРЕЙ задачу: "бросить все оставшиеся деньги БЮТ на дискредитацию действий власти и результатов аудита за рубежом".

"В штабе БЮТ на Туровской давно ропщут: дело в том, что Запад, какой Ю.ТИМОШЕНКО с Г.НЕМЫРЕЙ пытаются обмануть, им не верит. Бессмысленно думать, что западный истеблишмент, намного опытнее в политике, "купится" на такой дешевый обман!", – заявил "регионал".