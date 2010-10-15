Кто сейчас выиграл бы президентские выборы (опрос)

В последнее время в Украине значительно выросла доля избирателей, которые готовы проголосовать «Против всех», – около 14% как на возможных президентских, так и на парламентских выборах. В Центре социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» именно этим объясняют тот факт, что на протяжении довольно длительного времени по окончании президентских выборов в Украине электоральные рейтинги, всех без исключения, возможных кандидатов на пост Президента Украины и основных политических сил существенно снизились.

Также, отмечают социологи, выросло число людей, которые не определились с выбором своего кандидата в Президенты или партии (блока) которую бы могли поддержать на возможных выборах в Верховную Раду Украины. По результатам исследования данный показатель составляет 14% при условии проведения выборов Президента и около 16% при условии голосования в парламент Украины.

Если бы первый тур выборов Президента Украины состоялся в ближайшее воскресенье, то приоритеты распределились бы так: В.Янукович – 29,1%, Ю.Тимошенко – 10,4%, С.Тигипко – 8,7%, А.Яценюк – 6,6%, О.Тягнибок – 2,8%, П.Симоненко – 2,6%, В.Литвин и В.Ющенко – по 1,0% соответственно. Остальных кандидатов поддерживают около трех процентов избирателей.

При условии, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время рейтинги основных политических сил в Украине расположились бы следующим образом: Партия Регионов – 30,0%, Блок Ю.Тимошенко – 10,5%, Партия «Сильная Украина» – 6,4%, Партия «Фронт перемен» – 5,0%, ВО «Свобода» и Коммунистическая партия Украины набрали бы по 3,2% поддержки населения. Все остальные политические партии (блоки) вместе набрали бы около 4%.

Центр «СОЦИС» презентовал результаты первой волны мониторингового исследования, которые отображают электоральные рейтинги основных политических сил и возможных кандидатов на пост Президента Украины.

Первая волна мониторингового исследования была проведена с 24 сентября по 4 октября по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам век и пол). В целом было опрошено 2007 респондентов в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.

В сентябре этого года “СОЦИС” начал проведение ежемесячного общенационального мониторингового социологического исследования «Украина».