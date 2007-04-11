Янукович: если Конституционный Суд взял тайм-аут, Ющенко обязан приостановить указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен приостановить действие своего указа о досрочном прекращении полномочий ВР в связи с переносом рассмотрения дела о конституционности указа в Конституционном Суде Украины .

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам.

«Я думаю, что сейчас в таких условиях с учетом того, что Конституционный Суд взял тайм-аут Президент обязан, как минимум, приостановить действие своего указа», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что приостановление действия указа было бы со стороны Президента «честным шагом по отношению к стране и людям».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей КС заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил, грубого давления, как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

Во вторник, 17 апреля, Конституционный Суд начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264.