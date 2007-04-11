Ющенко озабочен сокращением поголовья крупного рогатого скота

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией, которая сложилась на внутреннем рынке мяса и мясопродуктов в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ В.ЮЩЕНКО отмечает, что государство теряет потенциал отрасли животноводства.

Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 34%, в том числе коров – на 32%. Ухудшает ситуацию снижение на 11,2% в 2006 г. закупочных цен на продукцию животноводства, хотя на потребительском рынке цена мяса снизилась только на 1,9%. «В 2007 г. отмеченные негативные явления углубились», – подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что об обострении проблем свидетельствуют обращения к нему предприятий и общественных организаций. «Особенно обеспокоены отечественные предприниматели увеличением поставок мяса через специальные экономические зоны и территории приоритетного развития, а также незаконным завозом сырья на территорию Украины. В результате возобновления таможенных и налоговых льгот для отдельных импортеров бюджет недополучил в 2006 г. около 1,3 млрд. грн. Значительные потери также от неуплаты сборов и платежей при нелегальном импорте», – говорится в письме Президента к премьеру.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отмечает, что эксперты указывают на низкое качество данной продукции, что обостряет вопрос ее беспечности для населения Украины. По данным Госпотебстандарта, в 2006 г. 59% из проверенных мясных товаров были забракованы и сняты с реализации.

Также, отметил Президент, вызывает обеспокоенность осложнения с выплатой в 2006 г. дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за выращенные ими и проданы на забой и переработку скот и птицу, поскольку погашение указанной задолженности за счет бюджетных назначений текущего года может привести к возникновению аналогичного долга уже в конце 2007 г.

По словам В.ЮЩЕНКО, также остаются неурегулированными проблемы с наращиванием экспорта продукции животноводства, объем которого в 2006 г. сократился почти на половину от уровня предыдущего года.

Глава государства настойчиво попросил премьер-министра поручить принять безотлагательные меры для решения поднятых вопросов.