Яценюк напомнил членам избиркомов, что двое уже сидят

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК напомнил представителям избирательных комиссий и судьям, принимающим решения в рамках выборов в местные органы власти, об их ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін» А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня по всей Украине партия власти пытается не допустить к выборам альтернативные силы. По его словам, две основные инстанции, где создаются преграды для оппозиционных сил, - это избиркомы и суды.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на членов избирательных комиссий и судей оказывается давление с тем, чтобы они “принимали нужные решения”. В связи с этим он напомнил о судьбе бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины и бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины. «Они так же выполнили чье-то распоряжение, и сегодня сидят в тюрьме”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом добавил: “Завтра и вы так же будете сидеть в тюрьме, если не осознаете: у вас есть единственный вариант - действовать по закону”. “Если не знаете, что делать, – читайте закон и действуйте по закону, поскольку пройдет год, два, три, пять, изменится власть, ситуация, – а эти бумаги (решения ТИК и судов – УНИАН) не горят”, - сказал лидер партии «Фронт Змін». Он призвал ответственных лиц: “Принимайте решение и судите по закону, а не по указанию главы областной администрации или какого-либо руководителя с Банковой (речь идет об Администрации Президента Украины - УНИАН)».