Азаров скажет прессе сразу, как у него появится продуманное решение

Изменения в составе правительства Украины, которые необходимо провести в связи со вступлением в силу Конституции в редакции 1996 года, будут проходить в рамках проведения административной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

Он также отметил, что в пятницу обсуждал с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопрос изменений в составе правительства.

«Это у нас уже был не первый разговор по этому поводу. Сейчас мы договорились о том, что мы готовим комплексную реформу административной системы, и в рамках этой реформы мы будем последовательно принимать решения, вытекающие из необходимости проведения этой реформы. В данной ситуации мы обсуждаем сейчас вопрос количества структурных подразделений каждого министерства, количества заместителей, министров, функций. И поэтому мы договорились идти очень продумано, взвешено. И как только эти решения будут подготовлены, мы сразу вас проинформируем», - сказал Н.АЗАРОВ.