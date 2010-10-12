Харьковчанам навязывают провластного кандидата в мэры?

Харьковчанам навязывают провластного кандидата на пост городского головы. Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно хода избирательной кампании в Харькове.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что в Харькове представители власти хотят ввести людей в ситуацию «выбора без выбора», чтобы избиратели проголосовали за кандидата от власти. «Это черные технологии, противоречащие Конституции и морали, абсолютно недемократические правила игры на выборах», - считает эксперт. По его словам, единственной возможностью противостоять этому является активизация действий оппозиционных кандидатов. «Как бы ни пытались сфальсифицировать результаты выборов, оппозиционные кандидаты должны приложить все усилия для того, чтобы защитить выбор граждан. Выбор в пользу провластного кандидата не окончательный и не предопределен», - убежден И.ЖДАНОВ.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ обратил внимание на одну из технологий, которая будет использоваться в Харькове, – навязывание избирателям мысли, что, избрав мэра - не «регионала», люди получают войны и противостояния в местной власти. Таким образом, по мнению эксперта, избиратели лишаются выбора. «Ближе к выборам, скорее всего, будет запущена технология - мэр без поддержки горсовета это всего лишь полу-мэр, а если большинство в горсовете все равно будет от Партии регионов, то и мэр должен быть от ПР».

Как утверждает политолог Валерий ДУДКО, «технология пассивности избирателей - одна из самых распространенных и самых аморальных в арсенале современных политтехнологов. Харьковчанам настойчиво навязывается мысль о том, что от их выбора уже давно ничего не зависит. Выдвижение бывшего губернатора Арсена АВАКОВА на пост мэра Харькова само по себе уже является демонстрацией того, что альтернатива есть», - считает эксперт.

Политолог Галина КУЦ также отметила, что наиболее распространенной технологией является навязывание с телеэкранов мысли об общей апатии электората. "Людям внушают, что любые протестные настроения могут возникать только у ненормальных людей", - говорит Г.КУЦ. По ее словам, еще одной технологией является навязывание мысли о том, что "все вокруг коррупционеры, все вокруг воруют. Зачем искать кого-то нового, когда все одинаковы?". "Третьей технологией я считаю попытку убедить нас, что нет никаких новых лиц в политике. На самом деле новые лидеры среди нас есть, но закон о выборах написан таким образом, что выдвинуться можно только от партий. Только партийные бонзы будут решать, за кого мы сможем проголосовать", - говорит Г.КУЦ. Она отметила, что только активные действия оппозиционных кандидатов смогут развеять подобные навязанные заблуждения электората.

В свою очередь директор Лаборатории политического анализа Ефим БАЛЛО считает, что в избирательной кампании, как и в жизни, все может измениться в самый последний момент. «Пока нет очевидного ответа на вопрос, кто победит в противостоянии – кандидат от ПР Геннадий КЕРНЕС или А.АВАКОВ. Понятно, что на стороне провластного кандидата тот самый пресловутый админресурс в виде городского бюджета, чиновников на местах, членов избирательных комиссий и прочего. И понятно, что Г.КЕРНЕС не остановится ни перед чем, чтобы стать мэром Харькова. Даже если его партийные боссы будут против, это его не остановит. Но не стоит забывать, что А.АВАКОВ – самый рейтинговый кандидат от оппозиции на пост мэра крупного города. И за Партию регионов в Харькове готовы проголосовать не более трети харьковчан. Еще меньше готовы поддержать Г.КЕРНЕСА, т.к. не все регионалы смирились с тем, что он будет представлять партию в Харькове». Эксперт считает, что Харьков становится площадкой, где будет решаться будущее украинской оппозиции. «Кто-то сравнил противостояние Г.КЕРНЕСА и А.АВАКОВА с боем Челубея и Пересвета. Интересная метафора. И кто победит в этой схватке – покажет время».