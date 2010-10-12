За время отпуска Могилев 18 раз летал в Крым и обратно на самолетах МВД
Москаль обратился в ГПУ
За 7 месяцев пребывания в должности Министра внутренних дел Украины Анатолий Могилев осуществил 38 перелетов на самолетах внутренних войск МВД Украины , из них 18 - на полуостров Крым (при чем все осуществлены в летний период, во время пребывания в отпуске).
Результаты очередного расследования Геннадия Москаля публикует сайт «Народной самообороны»:
19.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)
19.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)
21.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)
22.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)
31.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)
31.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)
05.08.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)
06.08.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)
12.08.2010 г. - Херсон - Бельбек (Севастополь)
13.08.2010 г. - Бельбек (Севастополь) – Киев (Жуляны)
12.07.2010 г. – Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)
12.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) – Киев (Жуляны)
08.08.2010 г. - Александрия – Симферополь
04.09.2010 г. – Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)
04.09.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Донецк
05.09.2010 г. - Донецк - Симферополь
05.09.2010 г. - Симферополь – Киев (Жуляны)
21.09.2010 г. – Киев (Жуляны) - Симферополь
22.09.2010 г. - Симферополь – Киев (Жуляны)
.Москаль напоминает, что органами прокуратуры за подобные эпизоды были возбуждены уголовные дела относительно Юрия Луценко по ч.3 ст.364 и ч.2 ст.365 УК Украины (злоупотребление властью и превышение служебных полномочий).
«Мной направлены депутатские обращения в Генеральную прокуратуру Украины, КРУ и Счетную палату Украины с просьбой проверить правомерность и целесообразности использования бюджетных средств МВД Украины на осуществление перелетов Министра ВД А.Могилева на самолетах внутренних войск МВД», — заявил Геннадий Москаль.