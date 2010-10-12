За время отпуска Могилев 18 раз летал в Крым и обратно на самолетах МВД

За 7 месяцев пребывания в должности Министра внутренних дел Украины Анатолий Могилев осуществил 38 перелетов на самолетах внутренних войск МВД Украины , из них 18 - на полуостров Крым (при чем все осуществлены в летний период, во время пребывания в отпуске).

Результаты очередного расследования Геннадия Москаля публикует сайт «Народной самообороны»:

19.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

19.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

21.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

22.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

31.07.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

31.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

05.08.2010 г. - Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

06.08.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Киев (Жуляны)

12.08.2010 г. - Херсон - Бельбек (Севастополь)

13.08.2010 г. - Бельбек (Севастополь) – Киев (Жуляны)

12.07.2010 г. – Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

12.07.2010 г. - Бельбек (Севастополь) – Киев (Жуляны)

08.08.2010 г. - Александрия – Симферополь

04.09.2010 г. – Киев (Жуляны) - Бельбек (Севастополь)

04.09.2010 г. - Бельбек (Севастополь) - Донецк

05.09.2010 г. - Донецк - Симферополь

05.09.2010 г. - Симферополь – Киев (Жуляны)

21.09.2010 г. – Киев (Жуляны) - Симферополь

22.09.2010 г. - Симферополь – Киев (Жуляны)

.Москаль напоминает, что органами прокуратуры за подобные эпизоды были возбуждены уголовные дела относительно Юрия Луценко по ч.3 ст.364 и ч.2 ст.365 УК Украины (злоупотребление властью и превышение служебных полномочий).

«Мной направлены депутатские обращения в Генеральную прокуратуру Украины, КРУ и Счетную палату Украины с просьбой проверить правомерность и целесообразности использования бюджетных средств МВД Украины на осуществление перелетов Министра ВД А.Могилева на самолетах внутренних войск МВД», — заявил Геннадий Москаль.