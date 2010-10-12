«Таможенник Тимошенко» просится домой на день рождения

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства относительно законности содержания под стражей экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

С соответствующим ходатайством на решение Печерского райсуда от 6 октября с.г. обращались адвокаты А.МАКАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Защита аргументировала свою позицию тем, что А.МАКАРЕНКО был задержан незаконно, с нарушением процессуальных норм.

«Считаю мое задержание 23 июня безосновательным, необоснованным и абсолютно неадекватным ни моему процессуальному поведению, ни материалам дела», - сказал А.МАКАРЕНКО.

Он отметил, что 23 июня добровольно прибыл к следователю, и больше 3-х часов его допрашивали в качестве свидетеля. После допроса экс-председателя Гостаможслужбы по неизвестным причинам держали в помещении следственного управления более 3-х часов, не предоставляя соответствующих разъяснений о причине задержания. По мнению А.МАКАРЕНКО, такая задержка была связана с тем, что в течение этого времени следователи решали, кто именно будет возбуждать уголовное дело в отношении него, поскольку следователь, который вел его допрос в качестве свидетеля, процессуальные действия не завершил.

«У меня нормальное состояние души и тела», - сказал А.МАКАРЕНКО, отметив, что хотел бы встретить свой день рождения, 23 октября, дома.

Обжалование указанного решения также состоится сегодня, сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Печерский районный суд Киева до 23 октября продлил срок ареста бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины А.МАКАРЕНКО.

Согласно решению суда содержание А.МАКАРЕНКО под стражей продлено до четырех месяцев со дня его задержания 23 июня, то есть до 23 октября.

«Это правосудие по-печерски, иначе это назвать нельзя. Мы доказывали в судебном заседании, что МАКАРЕНКО не может содержаться под стражей по обвинению в том преступлении, которое он не совершал, и это установлено следствием. И дело по этому преступлению закрыто. То, что суд продлил срок содержания, – это является незаконным. И никаких оснований для такого решения не было», - заявил адвокат А.МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ.

Как сообщалось, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".