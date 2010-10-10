В Украину приедет делегация Конгресса местных и региональных властей СЕ

11-12 октября Киев посетит делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с Гудрун МОСЛЕР-ТЁРНСТРЁМОМ (Австрия, Группа социалистов).

Как сообщили УНИАН в Офисе Совета Европы в Украине, в составе делегации также Найджел МЕРМЕДЖИН (Соединенное Королевство, Группа независимых и либеральных демократов), который будет готовить отчет после мониторинга местных выборов, Мишель ГЕГАН (Франция, внепартийный) и Эмин ЕРИЦЯН (Армения, Европейская народная партия/Христианские демократы).

Члены делегации встретятся с представителями правительства, избирательных органов, партий, дипломатического корпуса, с представителями неправительственных организаций и СМИ.

Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в расширенном составе, включая членов Комитета регионов Европейского Союза, будет находиться в Украине с 28 октября по 1 ноября для наблюдения за местными выборами.