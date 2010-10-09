Тимошенко считает недопустимым фолом, что не договорилась с Януковичем

Юлия Тимошенко считает своим большим поражением, что не смогла провести изменения в Конституцию весной 2009 года.

Об этом она заявила в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

По ее словам, она пошла на переговоры с Партией регионов, понимая риск потенциальной победы Януковича на выборах.

"Четко понимая, что Янукович - это прямая угроза украинской государственности, всем нашим ценностям и стратегическим интересам, включая европейское будущее, я пришла к выводу, что нельзя допустить игру со страной ва-банк", - сказала она.

"И если есть 50% возможности победы на выборах, страну нужно защищать проведением полноценной конституционной реформы на основе парламентской формы правления. Зная всю трагичность прогнозов, я приложила максимум усилий, чтобы обезопасить страну от Януковича, используя амбиции и комплексы самого Януковича", - отметила Тимошенко.

На уточнение, что она пыталась использовать Януковича, что называется, "втемную", Тимошенко удивилась: "Почему "втемную"? Все обсуждалось подробно, детально и четко. Обе стороны принимали участие в этом обсуждении".

"То, что я не смогла тогда добиться изменений в Конституцию и заранее защитить страну от всех сегодняшних проблем, я до сих пор считаю своим недопустимым фолом", - цитирует ее слова Украинская правда