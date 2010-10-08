В Осло объявили имя лауреата Нобелевской премии мира

В Осло Нобелевский комитет объявил имя лауреата Премии Мира за 2010 год.

Как сообщает "Эхо Москвы",им стал китайский активист Лю Сяобо.

Известно, что в этом году в число номинантов входили россиянка Светлана Ганнушкина, возглавляющая комитет "Гражданское содействие", лидер группы U-2 Боно, создатели интернета Винтон Сёрф, Тим Бернес-Ли и Лоренс Робертс.

В этом году в адрес Нобелевского комитета поступило рекордное количество заявок – 237.