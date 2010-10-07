Партия регионов получила "единицу" почти во всех областях

Партия регионов будет первым номером в избирательных бюллетенях почти по всей Украине.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Гражданской сети «Опора».

В частности, как отмечается в сообщении, 6 октября территориальные избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов на выборы в местные органы власти. Действующий закон о местных выборах не предусматривает такого принципа распределения мест в бюллетене как жеребьевка для кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам. Потому и партийная организация, которая первой подала списки кандидатов избирательной комиссии, получила первое место в избирательном бюллетене, вторая – второе место и т.д.

По обобщенным данным наблюдателей “Опоры”, Партия регионов заняла первый номер в бюллетене в областные советы в 21-й области из 23-х. Также ПР имеет номер 1 в бюллетене по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым. ВО «Батькивщина» пойдет под первым номером в двух областях.

В бюллетенях в городские советы областных центров Партия регионов заняла первую строку в 19-ти городах из 24-х (и в столице АР Крым). “Батькивщина”, КПУ, Народная партия и партия «Совесть Украины» заняли по одной первой строке в бюллетенях в городские советы областных центров.

При этом в ГС “Опора” отмечают, что их наблюдателями зафиксированы неединичные случаи, когда Партия регионов занимала первое место в бюллетенях, хотя ее представители подавали документы в избирательные комиссии отнюдь не в числе первых. Ведь, как констатируется в сообщении, именно Партия регионов и другие партии, которые входят в провластное парламентское большинство, сегодня контролируют большинство руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях по всей стране. По данным наблюдателей, часто по формальным причинам другим партиям отказывали в регистрации, ссылаясь на технические ошибки.

Из-за этого во многих избирательных комиссиях возникали столкновения вокруг наиболее привлекательных порядковых номеров в бюллетенях. Неединичные конфликты были зафиксированы в Волынской, Луганской, Львовской, Херсонской областях. Один из самых резонансных случаев зафиксирован в Днепропетровской области, где членов территориальной избирательной комиссии Бабушкинского района города просто не допустили на рабочие места. Как выяснилось впоследствии, именно в этот день было принято решение о регистрации списков кандидатов от первых трех партий. Ими стали Партия регионов, КПУ и Народная партия, отметили в “Опоре”.