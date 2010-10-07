Оробец видит, как власть впихивает двигатель от Лексуса в Таврию

Один из лидеров партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ считает, что реформирование Кабинета министров нуждается в более радикальных шагах, чем обычное приспособление к требованиям решения Конституционного Суда.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Реформирование Кабмина нуждается в более радикальных шагах, нежели обычное приспособление к требованиям решения Конституционного Суда. Двигатель от «Лексуса» не даст ожидаемого эффекта, если его механически приладить в «Таврию». Он вообще может не завестись, оставив украинцам роль наблюдателей за тем, как ускоряются остальные государственные машины стран Европы», – сказала она, комментируя принятие парламентом изменений к Закону «О Кабинете министров Украины».

По словам политика, властная вертикаль нуждается в оптимизации, по меньшей мере, по трем векторами. «В первую очередь, следует устранить дублирование функций за счет сокращения должностей, которые не ускоряют, а лишь замедляют принятие решений. В менеджменте действует правило трех дней – если на протяжении этого времени в деле не было принято адекватного решения, оно не имеет никакого шанса тронуться с места», – заметила народный депутат.

То же, по мнению Л.ОРОБЕЦ, касается и структур, которые теперь осложняют реализацию государственной политики. «Как пример – налоговая милиция. Не существует ни одной из ключевых функций, которую не могут «подхватить» обычные милиция или налоговая. Вместо этого она достигла достаточно больших успехов в беспрепятственном запугивании предпринимателей. При этом милиция ограничена массой нормативных актов, а что теперь ограничивает «вооруженных налоговиков» – сказать трудно. От сокращения подобных структур выигрывают и граждане, и бизнес, и государство в целом», – заверила политик.

«Наконец, Кабмин должен безотлагательно избавиться от чиновников, которых подозревают в коррупции и отсутствии административного умения. Без ТАБАЧНИКА или МЫТНИКА правительство не потеряет, а лишь прибавит – авторитета, доверия, компетентности», – заявила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, названные изменения нуждаются исключительно в комплексном внедрении. «Лишь таким способом мы перейдем от игры в тетрис по перестановке чиновников к реальным шагам и реальным результатам», – сказала одна из лидеров “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Верховная Рада приняла новый закон о Кабинете министров Украины. За проголосовали 252 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время этого же голосования было принято и другой закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины».

Правительственный законопроект о Кабинете министров Украины по решению временной специальной комиссии ВР, которую возглавляет Адам МАРТЫНЮК, был разделен на два законопроекта, который в результате был принят в целом.