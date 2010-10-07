Экономический эффект от Евро-2012 может оказаться сомнительным?

Резкого увеличения занятости в авиаотрасли в связи с Евро-2012 не будет - эксперты

Киев. 7 октября. УНИАН. Комментируя высказывания вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА об увеличении числа занятых в украинской авиационной отрасли до 40 тысяч человек в связи с Евро-2012, экономические эксперты выразили сомнение в достижимости данного показателя.

Так, директор Института экономических и политических исследований Игорь БУРАКОВСКИЙ в комментарии УНИАН высказал мнение, что достижение такого числа занятых в отрасли возможно лишь на протяжении очень короткого промежутка времени. «Я не исключаю, что такое количество привлеченных будет в какие-то пиковые моменты, максимум, в течение месяца. Но, я думаю, что на постоянной основе не удастся увеличить количество вовлеченных в авиационную отрасль до 40 тысяч», - заявил И.БУРАКОВСКИЙ.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра политического и экономического анализа Александр КАВА, считающий, что чемпионат Европы по футболу 2012 года даст импульс лишь для крайне краткосрочного всплеска в авиационной отрасли Украины. «Возможно, что на период проведения игр авиакомпании будут брать дополнительные воздушные суда в лизинг, но нужно понимать, что Евро-2012 пройдет, и пассажиропоток существенно снизится после окончания чемпионата. Поэтому тут не нужно быть очень большими оптимистами и надеяться только на Евро. Евро - это несколько недель, а украинская авиаотрасль должна жить до и после того», - считает А.КАВА.

Кроме того, экономисты подвергают сомнению извлечение Украиной масштабного экономического эффекта от проведения Евро-2012. «Я считаю, что вложения в Евро-2012 совсем не обязательно окупят себя. Сейчас сложно говорить, что этот проект вообще окажется окупаемым. Экономический эффект от него исходя из объема затрат вообще может оказаться сомнительным. Было много примеров, когда были проведены крупные спортивные мероприятия, и страна оказалась в убытках», - полагает И.БУРАКОВСКИЙ.