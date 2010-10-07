У Могилева подсчитали: в этом году в милиции умерли 28 украинцев

В Министерство внутренних дел с начала этого года поступили сообщения о 28 случаях смертей граждан в учреждениях органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам, по данным фактам возбуждены 4 уголовных дела, в частности 2 в Киеве и по одному в Запорожской и Кировоградской областях. В 22 случаях в возбуждении уголовных дел отказано, еще в 2 случаях решения не приняты.

“Информация о преступлениях или правонарушениях, совершенных работниками милиции, очень волнует министерство”, - заверил он.

Д.АНДРЕЕВ также сообщил, что за 9 месяцев этого года МВД выявлено 1 тыс. 841 правонарушение при участии стражей порядка, возбуждены 520 уголовных дел и осуждены 280 работников органов внутренних дел.