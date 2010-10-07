В ВР готовят новый удар по психике депрессивного нардепа Бута

Внефракционные народные депутаты Валерий ПИСАРЕНКО и Владимир ПИЛИПЕНКО предлагают парламенту принять решение об исключении из состава комитета по вопросам правосудия народного депутата Юрия БУТА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления был зарегистрирован сегодня в Верховной Раде.

В интервью журналистам один из инициаторов проекта постановления В.ПИЛИПЕНКО отметил, что такая инициатива связана с тем, что Ю.БУТ «использовал свою работу в этом комитете для давления на судей с целью личного обогащения». В.ПИЛИПЕНКО напомнил, что Ю.БУТ занимает должность председателя подкомитета по вопросам назначения судей комитета по правосудию. «Он позорит комитет», - сказал народный депутат.

Как сообщали украинские СМИ, Ю.БУТ подал иск с журналистке “5-го канала” О.СНИЦАРЧУК из-за того, что в одном из своих сюжетов журналистка назвала его “отщепенцем”.

Народный депутат в своем исковом заявлении требовал 100 тыс. грн. компенсации за лечение, поскольку утверждал, что был в шоковом состоянии после суждения журналистки о нем.

"...Я был вынужден усиленно заботиться о состоянии своего здоровья, пытаясь выйти из шокового состояния и вернуться к нормальной жизни и работе. Я начал принимать медицинские препараты, стабилизируя нервную систему и психику...", - говорится в исковом заявлении Бута.

Депутат также подчеркивает, что после сюжета журналистки его "начали беспокоить бессонница, сильная головная боль, пропал аппетит, понизился жизненный тонус, появилось состояние депрессии".

Суд принял решение взыскать с О.СНИЦАРЧУК 20 тыс. грн. компенсации.

6 октября нардепы от БЮТ пытались в сессионном зале ВР собрать 20 тысяч компенсации «на неустойчивое здоровье Ю.БУТА и предложить ему написать заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку из-за впечатлительности ему будет трудно переносить события в парламенте». Однако коллеги впечатлительного нардепа раскошелились на сумму, ненамного превышающую 160 гривен.