Янукович поддержал Попова

Стратегические объекты жизнеобеспечения столицы будут возвращены киевской общине. В этом Президента Украины заверил первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Во время рабочей встречи Виктора ЯНУКОВИЧА с Александром ПОПОВЫМ речь шла о возобновлении контроля столичной власти над объектами, в отношении которых ранее осуществлялись незаконные попытки отчуждения и выведения из коммунальной собственности, в частности, над теми, от которых зависит жизнеобеспечение города, и которые просто не могут находиться в иной собственности, кроме муниципальной.

Президент одобрил инициативу первого заместителя председателя КГГА и пообещал всяческое содействие работе, целью которой является защита имущественных интересов киевской общины. Александр ПОПОВ поблагодарил Президента за понимание и поддержку. Он пообещал, что обязательно доведет это дело до конца и стратегическая муниципальная собственность, как и раньше, будет принадлежать всем киевлянам.