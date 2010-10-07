Балога решил искать новые лица

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает нецелесообразным создание партийной группы в Верховной Раде.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По его словам, хотя Конституция редакции 1996 года позволяет создание отдельных депутатских групп в Верховной Раде, партия “Единый Центр” не видит в этом смысла.

«А какова цель это делать? Есть провластное большинство, которое влияет на законодательный процесс в парламенте, а отдельная группа никакого влияния не будет иметь. Считаю, что сейчас нужен сосредоточиться на поиске новых лиц, новых политиков в регионах, которые качественно изменят курс Украины после парламентских выборов. А переизбирать народных депутатов, скорее всего, будем в 2011 году», – сказал лидер ЕЦ.

На вопрос корреспондента, зачем В.БАЛОГА возглавил список на выборах в Закарпатский облсовет, политик отметил, что личное участие в предвыборной кампании – это усиление команды в регионах.

«В местные депутаты решили баллотироваться многие из лидеров “Единого Центра”. Мы идем на выборы, чтобы достичь максимального результата в той или другой области. Убежден, что управлять процессом нужно не только из кабинета, нужно принимать участие в избирательной кампании и, таким образом, усилить своих коллег на местах. Хороший результат 31 октября – это фундамент для нашей партии на будущих парламентских выборах », - сказал В.БАЛОГА.