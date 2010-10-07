Регионал: контроль оппозиции - не повод останавливать процесс

Представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что нарушений процедуры во время принятия закона о Кабмине не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО сказал в интервью журналистам.

Он отметил: «Я не думаю, что было нарушение процедуры».

В то же время он добавил, что «как минимум, спорно утверждение о том, что была нарушена процедура».

По его словам, сегодня оппозиция, заявляя о нарушении регламента, выполняет «функцию внутреннего контроля» в парламенте, но «я не думаю, что это является поводом для того, чтобы мы остановили законодательный процесс».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО утверждает, что «никаких дополнительных полномочий закон о Кабинете министров Украины Президенту не дает, он лишь имплементирует нормы Конституции».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО сказал, что в связи с принятием закона о Кабмине «конфликта между институтом Президента и правительства мы не видим».

По его словам, «Президент не был инициатором этого законопроекта». «Соответственно, подозревать коалицию (по-видимому речь идет о парламентском большинстве – УНИАН) и Президента в том, что перераспределяются полномочия за пределами конституционных норм, я думаю, некорректно», - добавил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

На вопрос журналистов, являются ли полномочия Виктора ЯНУКОВИЧА большими, чем полномочия бывшего главы государства Леонида КУЧМЫ, Ю.МИРОШНИЧЕНКО ответил: «Полномочия Президента ЯНУКОВИЧА по сравнению с полномочиями президента КУЧМЫ является тождественными, поскольку Конституция, которая была принята в 1996 году, не изменена, она действует в той же редакции».