ВР рассматривает проект Налогового кодекса

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение парламента вынесены два проекта документа.

Один - разработанный народным депутатом от фракции НУ-НС Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, а второй - Кабинетом министров Украины.

В то же время бывший председатель комитета ВР по вопросам налоговой политики, народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН заметил, что парламент не имеет права рассматривать правительственный законопроект на этой сессии, поскольку он аналогичен тому, который был отклонен парламентом 7 сентября этого года.

Несмотря на это, председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК объявил о начале рассмотрения данного вопроса.