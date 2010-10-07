Королевская пугает: через 3 года Украина войдет в экономический штопор

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что наращивание внешнего долга – одна из наибольших угроз экономики Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что финансовый кризис Украина встретила с показателем долга в 20% ВВП, а сегодня он уже приближается к 40%. «Продолжение политики внешних заимствований приведет к тому, что к концу текущего года внешний долг страны составит 42% ВВП, - считает она. - Таким образом, Украина пойдет по пути стран, испытывающих проблемы с обслуживанием государственной задолженности».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что острой необходимости наращивать внешнюю задолженность в стране не было, так как уже к маю 2010 года Украина имела достаточный запас международных резервов для поддержания стабильности национальной валюты. «Украине необходимы кредитные ресурсы на развитие реального сектора экономики. Однако средства МВФ не могут быть направлены на реформы и модернизацию, а значит, привлеченные средства не оказывают влияния на рост экономики, - отметила она. – Вместо того, чтобы увеличивать внешний долг, правительству следовало бы заниматься модернизацией, инновациями, поддерживать развитие предпринимательства».

Основные выплаты по обслуживанию Украиной внешнего долга придутся на 2013 год. «Если к этому времени Украина не выйдет на докризисные уровни роста экономики, то правительству придется решать проблемы выплат за счет усиления фискального давления и сокращения социальных расходов, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это значит, что фактически государственный долг будут обслуживать граждане Украины. Именно они в первую очередь почувствуют на себе резкое сокращение социальной помощи, увеличение налоговой нагрузки, рост безработицы и т.д.».

По мнению главы Комитета ВР, продолжение программы внешних заимствований через 3 года приведет к вхождению страны в экономический штопор. «В условиях нехватки средств для обслуживания чрезмерного внешнего долга Украина будет вынуждена прибегать к дальнейшим заимствованиям для выплат по ранним обязательствам. Такая перспектива поставит крест на модернизации экономики, ведь все средства будут уходить на обслуживание долгов, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, выделение кредитных средств МВФ привело к увеличению прямого внешнего долга страны на 9% (месяц к месяцу), до 29,8 млрд. долл. в июле. В то же время внутренние обязательства Украины выросли на 2,6% - до 14,4 млрд. долл. Кроме того, общий размер гарантированного государственного долга на 31 июля составил 12,02 млрд. долл. Расходы на обслуживание долга в 2010 г. могут достигнуть 15-18 млрд. грн., или 1,5-1,8% от ВВП, что подразумевает среднюю ставку по прямому госдолгу около 6%. Однако она может увеличиться до 7% в связи с большей долей ОВГЗ в структуре долгового портфеля, поскольку процентная ставка по ОВГЗ выше по сравнению и с евробондами, и с процентной ставкой по кредитам МВФ. Украине предстоят выплаты по внешним обязательствам в 2011 г. на сумму около 1,1 млрд. долл., однако в 2013-2016 гг. график погашений будет более напряженным. С начала текущего года общий госдолг увеличился на 15,2%, или на 6,06 млрд. долл.