Сегодня цены на хлеб в Киеве вернутся на прежние позиции

На совещании представителей компании «Киевхлеб» и городского управления торговли заместитель мэра требовал, чтобы цена на батон была снижена до прежней позиции.

Вчера в городском управлении торговли состоялось совещание под руководством заместителя мэра Виктора Сивца, в котором приняли участие представители компании «Киевхлеб» и городского управления торговли. «Господин Сивец настоял на том, чтобы цена на батон была снижена до прежней позиции. Заместитель мэра и глава управления торговли отправились в объезд по городу, чтобы урегулировать цены на хлеб в торговых точках столицы. Уже с сегодняшнего дня (7 октября — ред.) цена батона вернется на уровень 2,80 за буханку», — рассказала пресс-секретарь Виктора Сивца Елена Оганесова.

Однако, по словам Оганесовой, батон остается хлебом сложной рецептуры, а госрегулирование распространяется только на такие сорта, как «Украинский хлеб» и «Пшеничный». Соответственно, определять стоимость этого вида изделий пекари по-прежнему могут самостоятельно.

В компании «Киевхлеб» не смогли подтвердить снижение цены на батон. Вчера после обеда в тех магазинах, где побывали журналисты, батоны продолжали продавать по новой цене. Напомним, во вторник, 5 октября, в Киеве подскочила цена на обычный батон — вместо 2,80 гривен он стал стоить 3,10. Антимонопольный комитет Украиныпотребовал от «Киевхлеба» обоснования повышения стоимости хлеба.