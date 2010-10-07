Руководителем охраны Януковича оказался гражданин России

Вопрос безопасности Виктора Януковича, а, следовательно, фактически каждый шаг жизни президента Украины контролирует человек с российским паспортом в кармане и неизвестно какими погонами под гражданским костюмом. Об этом пишет "Украинская правда". Фамилия этого человека - Вячеслав Заневский. И он - гражданин России.

От руководителя личной охраны президента, как известно, зависит жизнь лидера государства. В силу специфики работы руководитель охраны является близким доверенным лицом. Фактически у этого человека в кармане находится контактный мобильный телефон президента. Он выступает свидетелем многих встреч, как в официальной, так и в неформальной обстановке, и имеет доступ к объектам, где хранят тайные документы, которые попадают к президенту.

Главным в охране Януковича он стал еще летом 2008 года, когда его пригласили для организации мер безопасности для тогдашнего лидера оппозиции.

По информации "Украинской правды", в близком окружении Януковича Заневский контактирует со старшим сыном президента Александром. Именно он якобы рекомендовал российского охранника отцу.

Заневский сопровождал Януковича всю избирательную кампанию. Ему подчинялись государственные охранники, выделенные экс-премьер-министру Украины.

Пока Янукович был рядовым депутатом, российское гражданство его охранника не вызывало бы категорических замечаний - потому что привлечен он был на коммерческих принципах для обеспечения безопасности физического лица.

Однако после инаугурации Януковича последующее пребывание россиянина на этом посту перешло в сферу национальной безопасности.

Как гражданин России Заневский не имеет права занимать никаких государственных должностей в Украине. Поэтому Заневского 22 марта официально назначили... внештатным советником президента. Но фактически он является руководителем охраны президента. Поскольку Заневский официально оформлен как "внештатный советник", значит, на деньги из бюджета он претендовать не может. Тогда, пишет "Украинская правда", возникает другой логический вопрос - кто оплачивает его услуги?

Формально на должности руководителя охраны президента значится Константин Кобзарь - в прошлом милиционер, который охранял Януковича еще во времена работы губернатором Донецкой области, а затем с ним переехал в Киев. Однако по-сути Кобзарь является подчиненным Заневского.

Чтобы убедиться в этом, "Украинская правда" обратилась в справочную администрацию президента. В штатном справочнике именно Заневский указан как руководитель охраны президента. Там можно узнать его телефонный номер в доме на Банковой. Он занимает кабинет 444, расположенный на четвертом, президентском этаже рядом с апартаментами главы государства.

Господин Заневский ведет непубличный образ жизни. Но он не покинул свое детище - российскую "Академию телохранителей", где Заневский до назначения в Киев работал инструктором.

На сайте "академии телохранителей" есть форум, где господин Заневский выступает регулярным корреспондентом.

В общении с другими участниками форума московской "Академии телохранителей" Заневский не скрывает своей роли в окружении Януковича.

Уже после инаугурации нового президента 18 марта 2010 года один из читателей спрашивает в Заневского: "Вижу Вас рядом с Януковичем, что в Москве, что в Киеве... Это на постоянке? Людям Рената нет веры?"

Какого "Рената" имеет в виду корреспондент - догадаться не сложно.

На что Заневский отвечает: "Что касается меня лично и моей должности, так Начальник охраны Президента ОБЯЗАН иметь "внеблоковый статус" (как сама Украина), то есть быть не ангажированным какими-либо финансовыми кругами и кланами. И это вне зависимости от доверия Президента к той или иной персоналии".

Как видно, Заневский имеет определенные политические взгляды, которые выражает в общении, - например, о "внеблоковом статусе", который "обязана" иметь Украина.